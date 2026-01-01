Podcasts
Episodes I've hosted or been a guest on — talking CI/CD, Python, open source, and building SaaS.
Comment éviter les conflits de merge et améliorer son workflow Git au quotidien.
Vision et tendances de l'intégration continue pour l'année à venir.
Mon parcours dans l'open source, de Debian à Mergify, et pourquoi l'open source reste essentiel.
From open-source contributor to SaaS founder — the lessons learned along the way.
Discussion sur la qualité logicielle et les bonnes pratiques de développement.
PayFit partage son retour d'expérience sur le choix entre monorepo et polyrepo.
Mirakl explique comment choisir entre construire ou acheter ses outils de CI/CD.
Datadog partage son parcours CI/CD, des Mac Mini aux pipelines à grande échelle.
Stratégies pour moderniser un monolithe vieux de 30 ans sans tout casser.
Comment Alan construit une expérience développeur exceptionnelle pour ses équipes.
Les défis du passage à l'échelle des tests dans une organisation en croissance.
Stratégies et retours d'expérience pour tester Kafka dans les pipelines d'intégration continue.
Repenser l'infrastructure de déploiement pour la rendre plus efficace et fiable.
Réflexions sur l'avenir de la tech et l'entrepreneuriat dans le monde du logiciel.
Comment réduire les coûts CI/CD en utilisant ses propres runners.
Matthieu Leroux-Huet partage ses méthodes pour définir, identifier et tester efficacement.
Thomas Isaac partage comment détecter les failles de sécurité tout en rendant les développeurs autonomes.
L'importance de l'intégration et du déploiement continu pour les équipes de développement modernes.
Talking about Serious Python, writing technical books, and the Python ecosystem.
Dan Magier explique comment investir dans la qualité permet de réduire les coûts.
Faut-il imposer et standardiser les pipelines CI/CD dans une organisation?
Frédéric Lepied de Red Hat partage son expérience du CI distribué directement chez les clients.
Comment les templates CI/CD aident à garantir confiance et conformité dans les pipelines.
Romaric Philogène explique comment proposer des environnements éphémères à la demande.
Parcours d'entrepreneur tech, de l'open source à la création de Mergify.
La France est-elle en retard sur les pratiques de CI/CD par rapport au reste du monde?
The journey of bootstrapping Mergify from an open-source side project to a growing SaaS business.
Clément Danjou de Zama partage son expérience des tests, du frontend à la blockchain.
Strategies for creating effective remote and hybrid work environments, maintaining team connection and preventing second-class citizen dynamics.
Critiquing and analyzing SaaS products live with Anthony Heukmes.
Discussing what makes engineers truly effective, beyond the 10x myth.
Pourquoi Python séduit autant de développeurs, et comment en tirer le meilleur parti.
Discussing the design and implementation of Gnocchi, an open-source time series database built for large-scale metrics storage.