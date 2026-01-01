jd:/dev/blog_

Episodes I've hosted or been a guest on — talking CI/CD, Python, open source, and building SaaS.

2026
Le podcast AWS en français
Le podcast AWS en français guest
Sortir de l'enfer des git merge
Feb 6 🇫🇷

Comment éviter les conflits de merge et améliorer son workflow Git au quotidien.

2025
Developer Experience
Developer Experience guest
Comment penser l'intégration continue en 2025
Jun 13 🇫🇷

Vision et tendances de l'intégration continue pour l'année à venir.

Tronche de Tech
Tronche de Tech guest
#47 L'Open-Source dans la peau
May 15 🇫🇷

Mon parcours dans l'open source, de Debian à Mergify, et pourquoi l'open source reste essentiel.

saas.group
saas.group guest
Tech founder journey: open source to SaaS
Feb 12 🇬🇧

From open-source contributor to SaaS founder — the lessons learned along the way.

2024
Nom d'un Pipeline!
Nom d'un Pipeline! host
La qualité logicielle avec JF Fresi
Dec 9 🇫🇷

Discussion sur la qualité logicielle et les bonnes pratiques de développement.

Nom d'un Pipeline!
Nom d'un Pipeline! host
Monorepo ou Polyrepo? (PayFit)
Nov 25 🇫🇷

PayFit partage son retour d'expérience sur le choix entre monorepo et polyrepo.

Nom d'un Pipeline!
Nom d'un Pipeline! host
Build vs Buy: le dilemme (Mirakl)
Nov 11 🇫🇷

Mirakl explique comment choisir entre construire ou acheter ses outils de CI/CD.

Nom d'un Pipeline!
Nom d'un Pipeline! host
Des Mac Mini aux pipelines infinis (Datadog)
Oct 28 🇫🇷

Datadog partage son parcours CI/CD, des Mac Mini aux pipelines à grande échelle.

Nom d'un Pipeline!
Nom d'un Pipeline! host
Comment transformer un monolithe de 30 ans
Oct 14 🇫🇷

Stratégies pour moderniser un monolithe vieux de 30 ans sans tout casser.

Nom d'un Pipeline!
Nom d'un Pipeline! host
La Developer Experience chez Alan
Sep 30 🇫🇷

Comment Alan construit une expérience développeur exceptionnelle pour ses équipes.

Nom d'un Pipeline!
Nom d'un Pipeline! host
Tester: passer d'une petite à une grande échelle
Sep 16 🇫🇷

Les défis du passage à l'échelle des tests dans une organisation en croissance.

Nom d'un Pipeline!
Nom d'un Pipeline! host
Tester Kafka dans le CI
Sep 2 🇫🇷

Stratégies et retours d'expérience pour tester Kafka dans les pipelines d'intégration continue.

Nom d'un Pipeline!
Nom d'un Pipeline! host
Repenser et construire l'infra pour déployer
Jul 8 🇫🇷

Repenser l'infrastructure de déploiement pour la rendre plus efficace et fiable.

Silence ça entrepend
Silence ça entrepend guest
#37 Perspectives sur l'avenir de la tech
Jun 25 🇫🇷

Réflexions sur l'avenir de la tech et l'entrepreneuriat dans le monde du logiciel.

Nom d'un Pipeline!
Nom d'un Pipeline! host
Faire des économies avec ses propres runners
Jun 24 🇫🇷

Comment réduire les coûts CI/CD en utilisant ses propres runners.

Nom d'un Pipeline!
Nom d'un Pipeline! host
Définir, identifier et tester pour performer
Jun 7 🇫🇷

Matthieu Leroux-Huet partage ses méthodes pour définir, identifier et tester efficacement.

Nom d'un Pipeline!
Nom d'un Pipeline! host
Déceler les failles et rendre autonomes les développeurs
May 24 🇫🇷

Thomas Isaac partage comment détecter les failles de sécurité tout en rendant les développeurs autonomes.

IFTTD
IFTTD guest
#269 CI/CD - Automatiser pour optimiser
Apr 22 🇫🇷

L'importance de l'intégration et du déploiement continu pour les équipes de développement modernes.

The Python Show
The Python Show guest
#36 Serious Python
Apr 3 🇬🇧

Talking about Serious Python, writing technical books, and the Python ecosystem.

Nom d'un Pipeline!
Nom d'un Pipeline! host
Quand qualité rime avec économies
Mar 28 🇫🇷

Dan Magier explique comment investir dans la qualité permet de réduire les coûts.

Nom d'un Pipeline!
Nom d'un Pipeline! host
Des pipelines imposés et standardisés
Mar 6 🇫🇷

Faut-il imposer et standardiser les pipelines CI/CD dans une organisation?

Nom d'un Pipeline!
Nom d'un Pipeline! host
Un CI distribué chez les clients? (Red Hat)
Feb 7 🇫🇷

Frédéric Lepied de Red Hat partage son expérience du CI distribué directement chez les clients.

Nom d'un Pipeline!
Nom d'un Pipeline! host
CI/CD: templates, confiance et conformité
Jan 10 🇫🇷

Comment les templates CI/CD aident à garantir confiance et conformité dans les pipelines.

2023
Nom d'un Pipeline!
Nom d'un Pipeline! host
Vendre des environnements à la demande
Dec 7 🇫🇷

Romaric Philogène explique comment proposer des environnements éphémères à la demande.

The Cloud Screener
The Cloud Screener guest
#14 Julien Danjou - Mergify
Dec 1 🇫🇷

Parcours d'entrepreneur tech, de l'open source à la création de Mergify.

Nom d'un Pipeline!
Nom d'un Pipeline! host
Un retard français en matière de CI/CD?
Nov 22 🇫🇷

La France est-elle en retard sur les pratiques de CI/CD par rapport au reste du monde?

Scaling DevTools
Scaling DevTools guest
A bootstrapper's story
Nov 12 🇬🇧

The journey of bootstrapping Mergify from an open-source side project to a growing SaaS business.

Nom d'un Pipeline!
Nom d'un Pipeline! host
Tests: du frontend à la blockchain (Zama)
Oct 18 🇫🇷

Clément Danjou de Zama partage son expérience des tests, du frontend à la blockchain.

InfoQ Engineering Culture
InfoQ Engineering Culture guest
Advice for Remote and Hybrid Leaders
Jul 14 🇬🇧

Strategies for creating effective remote and hybrid work environments, maintaining team connection and preventing second-class citizen dynamics.

2021
The Mature Developer
The Mature Developer guest
#046 SaaS Roulette 03
Apr 14 🇫🇷

Critiquing and analyzing SaaS products live with Anthony Heukmes.

2020
Emerging Leadership
Emerging Leadership guest
Do You Want 10x Engineers?
Apr 10 🇬🇧

Discussing what makes engineers truly effective, beyond the 10x myth.

IFTTD
IFTTD guest
#67 La simplicité hypnotique du Python
Jan 1 🇫🇷

Pourquoi Python séduit autant de développeurs, et comment en tirer le meilleur parti.

2018
Podcast.__init__
Podcast.__init__ guest
Gnocchi: A Scalable Time Series DB
Dec 10 🇬🇧

Discussing the design and implementation of Gnocchi, an open-source time series database built for large-scale metrics storage.