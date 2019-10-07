software, startups & open source — opinions included
- 4m Python and fast HTTP clients #191
- 3m Handling multipart/form-data natively in Python #188
- 2m Correct HTTP scheme in WSGI with Cloudflare #169
- 4m Scalable metrics storage: Gnocchi on Amazon Web Services #143
- 3m Doing A/B testing with Apache httpd #97
- 3m Overriding cl-json object encoding #77
- 1m How to make Twitter's Bootstrap tabs bookmarkable #63
- 1m mod_defensible 1.5 released #60
- 1m OAuth 2.0 for Emacs #52
- 1m Using advanced filter with mod_authnz_ldap #47
- 1m Kicking out Web spammers with DNSBL #1