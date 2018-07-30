software, startups & open source — opinions included
- 1m Gnocchi 4.3.0 released #174
- 5m Lessons from OpenStack Telemetry: Deflation #168
- 6m Lessons from OpenStack Telemetry: Incubation #167
- 9m Scaling a polling Python application with tooz #163
- 8m My interview with Cool Python Codes #154
- 4m OpenStack Summit Boston 2017 recap #146
- 2m Gnocchi independence #145
- 3m Attending OpenStack Summit Ocata #137
- 2m Gnocchi 3.0 release #135
- 6m From decimal to timestamp with MySQL #133
- 2m A retrospective of the OpenStack Telemetry project Newton cycle #132
- 10m The bad practice in FOSS projects management #130
- 1m Gnocchi talk at the Paris Monitoring Meetup #6 #129
- 5m OpenStack Summit Newton from a Telemetry point of view #127
- 1m Gnocchi 2.1 release #126
- 4m Pifpaf, or how to run any daemon briefly #125
- 4m The OpenStack Schizophrenia #124
- 2m Gnocchi 2.0 release #123
- 2m Gnocchi 1.3.0 release #119
- 4m OpenStack Summit Mitaka from a Telemetry point of view #118
- 8m Benchmarking Gnocchi for fun & profit #117
- 1m Gnocchi talk at OpenStack Paris Meetup #16 #116
- 10m My interview in le Journal du Hacker #115
- 2m Visualize your OpenStack cloud: Gnocchi & Grafana #114
- 5m Ceilometer, Gnocchi & Aodh: Liberty progress #111
- 4m Timezones and Python #110
- 3m OpenStack Summit Liberty from a Ceilometer & Gnocchi point of view #108
- 5m My interview about software tests and Python #107
- 8m Gnocchi 1.0: storing metrics and resources at scale #105
- 3m Distributed group management and locking in Python with tooz #103
- 1m Tracking OpenStack contributions in GitHub #101
- 10m OpenStack Ceilometer and the Gnocchi experiment #100
- 4m OpenStack Design Summit Juno, from a Ceilometer point of view #99
- 1m OpenStack Ceilometer Icehouse-2 milestone released #95
- 5m Databases integration testing strategies with Python #94
- 4m OpenStack Design Summit Icehouse, from a Ceilometer point of view #93
- 2m OpenStack Ceilometer Havana-3 milestone released #91
- 1m OpenStack Ceilometer Havana-2 milestone released #88
- 2m OpenStack meets Lisp: cl-openstack-client #87
- 2m OpenStack Ceilometer Havana-1 milestone released #86
- 5m Rant about Github pull-request workflow implementation #85
- 2m OpenStack Design Summit Havana, from a Ceilometer point of view #84
- 1m Announcing Climate, the OpenStack capacity leasing project #82
- 1m Ceilometer bug squash day #2 #81
- 1m OpenStack Ceilometer and Heat projects graduated #80
- 2m Cloud tools for Debian #79
- 6m Extending Swift with middleware: example with ClamAV #78
- 1m Ceilometer bug squash day #1 #75
- 1m OpenStack France meetup #2 #73
- 3m Inside Synaps, a CloudWatch-like implementation for OpenStack #72
- 2m Ceilometer 0.1 released #71
- 1m Ceilometer, the OpenStack metering project #68
- 8m OpenStack Swift eventual consistency analysis & bottlenecks #62
- 1m Ten years as a Debian developer #58
- 1m My OpenStack work #55
- 1m New job, new blog #54